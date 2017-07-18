Бывшего главу полиции Лобни задержали по подозрению во взятке

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заместитель начальника полиции по оперативной работе подмосковного города Лобни задержан по подозрению в получении взятки в 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий при получении взятки в размере 1 миллион рублей за непривлечение мужчины к уголовной ответственности задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по городскому округу Лобня", — сказал собеседник агентств.

По результатам служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, добавили в полиции. Также его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.