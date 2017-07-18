В Кузбассе мужчина получил 24 года колонии за убийство девочки 10 лет назад

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Междуреченска за изнасилование и убийство девочки-подростка, а также надругательство еще над одной девочкой, совершенные 10 лет назад, сообщает Следственный комитет России.

Как установили следствие и суд, 20 января 2007 года родители 12-летней девочки обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти в подвале одного из домов. По данным следственно-оперативной группы, девочку задушили, на ее теле также были найдены следы преступления сексуального характера.

За время расследования было проверено более 7 тысяч жителей области, проведено около 700 генотипоскопических экспертиз, результаты были получены только в 2016 году. Тогда по подозрению в совершении имущественного преступления был задержан местный житель, а в ходе работы с ним установлено, что он неофициально подрабатывал в сфере ЖКХ.

"При проверке по дактилоскопическому учету выявили совпадение с отпечатками пальцев, обнаруженными на месте особо тяжкого преступления. Следователями незамедлительно было организовано изъятие у гражданина биологических образцов. Проведенное генотипоскопическое исследование подтвердило причастность мужчины к преступлению. Под тяжестью неопровержимых доказательств он признался в убийстве ребенка", — сообщает СК.

Мужчина рассказал следователям, что, угрожая ножом, отвел девочку в подвал одного из домов, где, замотав ей руки и рот скотчем, надругался над ней. Затем он скрылся с места преступления. В рамках расследования СК выяснил, что за две недели до этого мужчина также в подвале надругался над другой 12-летней девочкой — воспитанницей детского дома.

"В ходе расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступления мужчина хроническим психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Объем уголовного дела составил более 50 томов", — добавили в СК.