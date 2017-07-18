В Москве на долю иностранцев пришлось 16% преступлений за полгода

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Иностранцы совершили более 16% от всех преступлений в столице по итогам первого полугодия 2017 года, сообщил на заседании коллегии ГУМВД начальник главка Олег Баранов.

"Вместе с тем миграционная ситуация в городе продолжает оставаться достаточно сложной. Несмотря на сокращение на 22% иностранной преступности, гражданами зарубежных государств совершаются более 16% всех преступлений, тогда как в среднем по России этот показатель не превышает 4%", — сказал Баранов.

Также, по его словам, в сфере миграции выявлено 986 преступлений, а также 218 фактов использования подложных паспортно-визовых документов. За пределы РФ в первом полугодии, по его словам, выдворены более 5 тысяч иностранных граждан.