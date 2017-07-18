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Происшествия

Арбат в дыму. Как горел "дом-книжка" в центре Москвы

Сюжет:
Пожар в высотке на Новом Арбате (18)
14:3818.07.2017
(обновлено: 14:39 18.07.2017)
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© РИА Новости / Ярослав СолдаткинПожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сильный пожар на площади 200 квадратных метров полыхал во вторник днем в центре Москвы. Возгорание проводки произошло в находящемся на реконструкции 26-этажном "доме-книжке" на Новом Арбате. Из здания были эвакуированы около 80 рабочих, никто не пострадал.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Источник сообщил о крупном пожаре на Новом Арбате
В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". По данным "БИР-Аналитик", эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Тё (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Михаила Хвесько и Валентины Станововой.

Представитель Capital Group рассказывал РИА Новости в прошлом году, что Тё может вложить в реконструкцию приобретенной высотки не менее 6,5 миллиарда рублей. При этом внешний вид здания инвестор намерен сохранить как часть уже существующего архитектурного ансамбля, а внутри превратить его в многофункциональный комплекс, спроектированный по принципу нью-йоркских апартаментов, когда в одном здании есть и жилой функционал, и офисы, и гостиница, и вся необходимая для жизни инфраструктура.

Планируется, что в здании разместится первый в России бутик-отель под управлением немецкой сети Pentahotels на 300 номеров, похожий на гостиницу Pentahotels в Праге. Кроме того, в высотке также будут находиться апартаменты, управлять которыми, по информации газеты "Коммерсант", может начать компания Intermark Hospitality.

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© РИА Новости . Ярослав Солдаткин
Пожар в высотке на Новом Арбате в Москве. Видео с места ЧП

Густой черный дым

Возгорание возникло около половины одиннадцатого утра в здании по адресу: Новый Арбат, 15. На место сразу же выехали 12 пожарных расчетов, позже их число увеличилось до 21. По данным столичного главка МЧС РФ очаг возгорания находился на седьмом этаже реконструируемого здания.

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Загоревшаяся на Новом Арбате высотка находится на реконструкции
Судя по многочисленным фото и видео очевидцев в социальных сетях, из высотки валил густой черный дым, который заволок многочисленные кафе и рестораны внизу здания. Так, в ресторане "Обед-буфет" в горевшем доме РИА Новости рассказали, что персоналу и посетителям пришлось эвакуироваться из заведения.

В СМИ появилась информация, что в горящем здании слышны хлопки, но МЧС информацию о взрывах в горящем доме опровергло. "Никаких взрывов нет. В здании складированы только строительные материалы", — заявил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

В компании-владельце здания "Апарт Групп" РИА Недвижимость рассказали, что "по предварительным данным, причина пожара — самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции".

Глухая пробка

Крупный пожар в высотке спровоцировал на Новом Арбате практически стоячую пробку длиной в 2 километра. Машины стояли в сторону центра от гостиницы "Украина" до дома 15, где и происходил пожар, их средняя скорость движения составляла 5 километров в час. Сторона Нового Арбата, ведущая в область, ехала в зеленой и желтой зонах.

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стала известна причина пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате
Как заявили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД, водителям рекомендуется объезжать этот участок по прилегающим улицам. "Пожарные занимают правый ряд при движении в сторону центра. Движение осуществляется по оставшимся двум полосам", — отметили в пресс-службе.

Для информирования населения о крупном пожар на Новом Арбате, в том числе о затрудненном движении, использовалось свыше 90 терминальных комплексов системы ОКСИОН.

"Проведено информирование населения и водителей при помощи 92 терминальных комплексов ОКСИОН", — сказал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, для информирования о пожаре также использовались смс-рассылки операторов сотовой связи.

Пожар в "доме-книжке" на Новом Арбате
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВозгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Возгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкОчаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Очаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинПо словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
По словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВ течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
В течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинИз-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Из-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВ ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
В ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВ районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
В районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.Пожар в высотном здании на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВсего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Всего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Из-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.
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Жертв и пострадавших нет

Тушение пожара заняло у огнеборцев полтора часа. В тушении пожара от МЧС Москвы принимали участие 60 человек личного состава, 21 единица техники. "Принятыми мерами в 11 часов 52 минуты пожар был локализован, а в 11 часов 58 минут – ликвидирован", — сообщили в главке.

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Спасатели опровергли данные СМИ о взрывах в горящей высотке на Новом Арбате
Замглавы столичного главка МЧС России Сергей Желтов рассказал журналистам, что из здания было эвакуировано 78 рабочих. Пострадавших, погибших нет. Также в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что после проливки здания для выяснения причин возгорания на место прибудут дознаватели московского главка.

На место пожара направлена мобильная лаборатория МЧС для замера содержания вредных примесей в воздухе.

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Происшествия
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