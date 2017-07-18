Арбат в дыму. Как горел "дом-книжка" в центре Москвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сильный пожар на площади 200 квадратных метров полыхал во вторник днем в центре Москвы. Возгорание проводки произошло в находящемся на реконструкции 26-этажном "доме-книжке" на Новом Арбате. Из здания были эвакуированы около 80 рабочих, никто не пострадал.
"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.
Представитель Capital Group рассказывал РИА Новости в прошлом году, что Тё может вложить в реконструкцию приобретенной высотки не менее 6,5 миллиарда рублей. При этом внешний вид здания инвестор намерен сохранить как часть уже существующего архитектурного ансамбля, а внутри превратить его в многофункциональный комплекс, спроектированный по принципу нью-йоркских апартаментов, когда в одном здании есть и жилой функционал, и офисы, и гостиница, и вся необходимая для жизни инфраструктура.
Планируется, что в здании разместится первый в России бутик-отель под управлением немецкой сети Pentahotels на 300 номеров, похожий на гостиницу Pentahotels в Праге. Кроме того, в высотке также будут находиться апартаменты, управлять которыми, по информации газеты "Коммерсант", может начать компания Intermark Hospitality.
Густой черный дым
Возгорание возникло около половины одиннадцатого утра в здании по адресу: Новый Арбат, 15. На место сразу же выехали 12 пожарных расчетов, позже их число увеличилось до 21. По данным столичного главка МЧС РФ очаг возгорания находился на седьмом этаже реконструируемого здания.
В СМИ появилась информация, что в горящем здании слышны хлопки, но МЧС информацию о взрывах в горящем доме опровергло. "Никаких взрывов нет. В здании складированы только строительные материалы", — заявил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
В компании-владельце здания "Апарт Групп" РИА Недвижимость рассказали, что "по предварительным данным, причина пожара — самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции".
Глухая пробка
Крупный пожар в высотке спровоцировал на Новом Арбате практически стоячую пробку длиной в 2 километра. Машины стояли в сторону центра от гостиницы "Украина" до дома 15, где и происходил пожар, их средняя скорость движения составляла 5 километров в час. Сторона Нового Арбата, ведущая в область, ехала в зеленой и желтой зонах.
Для информирования населения о крупном пожар на Новом Арбате, в том числе о затрудненном движении, использовалось свыше 90 терминальных комплексов системы ОКСИОН.
"Проведено информирование населения и водителей при помощи 92 терминальных комплексов ОКСИОН", — сказал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, для информирования о пожаре также использовались смс-рассылки операторов сотовой связи.
Жертв и пострадавших нет
Тушение пожара заняло у огнеборцев полтора часа. В тушении пожара от МЧС Москвы принимали участие 60 человек личного состава, 21 единица техники. "Принятыми мерами в 11 часов 52 минуты пожар был локализован, а в 11 часов 58 минут – ликвидирован", — сообщили в главке.
На место пожара направлена мобильная лаборатория МЧС для замера содержания вредных примесей в воздухе.