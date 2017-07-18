Арбат в дыму. Как горел "дом-книжка" в центре Москвы

Пожар в высотке на Новом Арбате (18)

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сильный пожар на площади 200 квадратных метров полыхал во вторник днем в центре Москвы. Возгорание проводки произошло в находящемся на реконструкции 26-этажном "доме-книжке" на Новом Арбате. Из здания были эвакуированы около 80 рабочих, никто не пострадал.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". По данным "БИР-Аналитик", эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Тё (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Михаила Хвесько и Валентины Станововой.

Представитель Capital Group рассказывал РИА Новости в прошлом году, что Тё может вложить в реконструкцию приобретенной высотки не менее 6,5 миллиарда рублей. При этом внешний вид здания инвестор намерен сохранить как часть уже существующего архитектурного ансамбля, а внутри превратить его в многофункциональный комплекс, спроектированный по принципу нью-йоркских апартаментов, когда в одном здании есть и жилой функционал, и офисы, и гостиница, и вся необходимая для жизни инфраструктура.

Планируется, что в здании разместится первый в России бутик-отель под управлением немецкой сети Pentahotels на 300 номеров, похожий на гостиницу Pentahotels в Праге. Кроме того, в высотке также будут находиться апартаменты, управлять которыми, по информации газеты "Коммерсант", может начать компания Intermark Hospitality.

Густой черный дым

Возгорание возникло около половины одиннадцатого утра в здании по адресу: Новый Арбат, 15. На место сразу же выехали 12 пожарных расчетов, позже их число увеличилось до 21. По данным столичного главка МЧС РФ очаг возгорания находился на седьмом этаже реконструируемого здания.

Судя по многочисленным фото и видео очевидцев в социальных сетях, из высотки валил густой черный дым, который заволок многочисленные кафе и рестораны внизу здания. Так, в ресторане "Обед-буфет" в горевшем доме РИА Новости рассказали, что персоналу и посетителям пришлось эвакуироваться из заведения.

В СМИ появилась информация, что в горящем здании слышны хлопки, но МЧС информацию о взрывах в горящем доме опровергло. "Никаких взрывов нет. В здании складированы только строительные материалы", — заявил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

В компании-владельце здания "Апарт Групп" РИА Недвижимость рассказали, что "по предварительным данным, причина пожара — самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции".

Глухая пробка

Крупный пожар в высотке спровоцировал на Новом Арбате практически стоячую пробку длиной в 2 километра. Машины стояли в сторону центра от гостиницы "Украина" до дома 15, где и происходил пожар, их средняя скорость движения составляла 5 километров в час. Сторона Нового Арбата, ведущая в область, ехала в зеленой и желтой зонах.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД, водителям рекомендуется объезжать этот участок по прилегающим улицам. "Пожарные занимают правый ряд при движении в сторону центра. Движение осуществляется по оставшимся двум полосам", — отметили в пресс-службе.

Для информирования населения о крупном пожар на Новом Арбате, в том числе о затрудненном движении, использовалось свыше 90 терминальных комплексов системы ОКСИОН.

"Проведено информирование населения и водителей при помощи 92 терминальных комплексов ОКСИОН", — сказал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, для информирования о пожаре также использовались смс-рассылки операторов сотовой связи.

Жертв и пострадавших нет

Тушение пожара заняло у огнеборцев полтора часа. В тушении пожара от МЧС Москвы принимали участие 60 человек личного состава, 21 единица техники. "Принятыми мерами в 11 часов 52 минуты пожар был локализован, а в 11 часов 58 минут – ликвидирован", — сообщили в главке.

Замглавы столичного главка МЧС России Сергей Желтов рассказал журналистам, что из здания было эвакуировано 78 рабочих. Пострадавших, погибших нет. Также в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что после проливки здания для выяснения причин возгорания на место прибудут дознаватели московского главка.

На место пожара направлена мобильная лаборатория МЧС для замера содержания вредных примесей в воздухе.