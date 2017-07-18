СК возбудил новое дело против экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил новое дело в отношении бывшего директора "Гоголь-центра", экс-генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь в ходе заседания сообщил, что 18 июля было возбуждено новое уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении Малобродского и двух других фигурантов дела — бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и бывшего гендиректора студии Юрия Итина.

"Уголовное дело было возбуждено сегодня в 10.30, впервые такое за все годы моей практики. Уведомлений мой подзащитный не получал, обвинение не предъявлено, его должны освободить в зале суда", — сказала его адвокат Ксения Карпинская.

Другой защитник Малобродского Юлия Ляхова заявила, что ранее в отношении него было возбуждено только одно уголовное дело — по эпизоду о постановке спектакля "Сон в летнюю ночь", а ходатайство следствия о продлении ареста было мотивировано лишь эпизодом о мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, выделенных на костюмы. Этот эпизод вменялся только Масляевой и Итину.

"Только сегодня мы узнаем, что сегодня возбуждено иное дело, хотя вчера суд ушел на решение. В связи с этим мы считаем, что решение суд должен выносить лишь по тем документам и обстоятельствам, которые были предоставлены суду ранее ", — сказала Ляхова.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".