Воспитанник челябинского детсада скончался от менингита

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Группу в детском саду в Челябинске закрыли на карантин после смерти четырехлетнего мальчика от гнойного менингита, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

"Группа детского сада, которую посещал ребенок, закрыта на карантин, прокуратура держит на контроле проверку по данному факту", — сказала она.

Как пояснила РИА Новости официальный представитель минздрава Челябинской области Мария Хворостова, с 13 июля у ребенка были зафиксированы признаки респираторно-вирусной инфекции, а 14 июля родители вызвали врача, который назначил противовирусное лечение.

"Позже к симптомам прибавился кишечный синдром, а с 15 июля – нарушения со стороны центральной нервной системы. Ребенок был доставлен в реанимацию больницы, где в тот же день, 15 июля, скончался", — сказала Хворостова.

Она уточнила, что у ребенка был лабораторно определен гнойный менингит. Хворостова добавила, что все контактирующие с ребенком дети из детсада, а также члены его семьи находятся под наблюдением врачей.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Максименко, в связи с получением информации о случае подозрения на инфекционное заболевание ведомство начало эпидемиологическое расследование.

"Организованы противоэпидемические мероприятия в детском саду №393 и по месту жительства больного, в том числе усилен дезинфекционный режим в учреждении, определен круг контактных среди детей и персонала, проведены лабораторные исследования контактных и внешней среды, организовано медицинское наблюдение за контактными и их профилактическое лечение", — добавила она.