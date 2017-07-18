Лаборатория МЧС возьмет пробы воздуха на месте пожара на Новом Арбате

Пожар в высотке на Новом Арбате (17)

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мобильная лаборатория МЧС направлена на место пожара в высотке на Новом Арбате в Москве для замера содержания вредных примесей в воздухе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Реконструируемый дом на Новом Арбате горел на площади около 200 квадратных метров. Ранее представитель столичного главка МЧС сообщал, что из загоревшейся высотки были эвакуированы 26 человек.

"На месте (пожара) работает лаборатория для замеров уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ в атмосферном воздухе", — сказал собеседник агентства.

Ранее также сообщалось, что для информирования населения и водителей о ЧП использовались 92 терминальных комплекса системы ОКСИОН. Кроме того, использовались sms-рассылки операторов сотовой связи.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.