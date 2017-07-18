Лаборатория МЧС возьмет пробы воздуха на месте пожара на Новом Арбате
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мобильная лаборатория МЧС направлена на место пожара в высотке на Новом Арбате в Москве для замера содержания вредных примесей в воздухе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Реконструируемый дом на Новом Арбате горел на площади около 200 квадратных метров. Ранее представитель столичного главка МЧС сообщал, что из загоревшейся высотки были эвакуированы 26 человек.
"На месте (пожара) работает лаборатория для замеров уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ в атмосферном воздухе", — сказал собеседник агентства.
Ранее также сообщалось, что для информирования населения и водителей о ЧП использовались 92 терминальных комплекса системы ОКСИОН. Кроме того, использовались sms-рассылки операторов сотовой связи.
"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.
В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.
Возгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.
На место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.
Очаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.
По словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.
В течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.
Из-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.
В ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.
По данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.
В районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.
На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.
Всего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.
Из-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.