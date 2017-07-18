В МЧС рассказали об особенностях распространения пожара в арбатской высотке

Пожар в высотке на Новом Арбате (16)

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пожар в "здании-книжке" на Новом Арбате распространялся по кабельным шахтам, но эта угроза была устранена, сообщил журналистам во вторник замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов.

В настоящий момент пожар потушен.

"Пожар в "здании-книжке" распространялся по кабельным шахтам, но в ходе пожаротушения эта проблема была устранена", — заявил Желтов.

По его словам, горели строительные материалы (здание на реконструкции) на пятом и шестом этажах. Тушение заняло около 1,5 часов.

На стороне Нового Арбата в центр Москвы образовалась почти стоячая пробка в 2 километра. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.

Тем временем, горит Новый Арбат

Огнем охвачено 200 квадратных метров площади pic.twitter.com/hHv0v8LYP6 — Виктор Ливицкий (@LivitskiyV) 18 июля 2017 г.

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