Почти 80 рабочих эвакуировали с места пожара "дома-книжки" на Новом Арбате

Пожар в высотке на Новом Арбате (16)

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017 /

Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017 /

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Почти 80 рабочих эвакуировали с места пожара "дома-книжки" на Новом Арбате в Москве, сообщил журналистам замглавы столичного главка МЧС России Сергей Желтов.

Реконструируемый дом горел на площади около 200 квадратных метров. Ранее представитель столичного главка МЧС сообщал, что из загоревшейся высотки были эвакуированы 26 человек.

"Было эвакуировано 78 рабочих. Пострадавших, погибших нет", — сказал Желтов.

Также в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что после проливки здания для выяснения причин возгорания на место прибудут дознаватели московского главка.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, пожарные все еще ведут работы у "дома-книжки". Около 10 машин "скорой помощи" также находятся у здания. Дыма от пожара уже практически нет. Движение на Новом Арбате в сторону Кремля по-прежнему затруднено.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.