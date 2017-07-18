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Происшествия

Почти 80 рабочих эвакуировали с места пожара "дома-книжки" на Новом Арбате

Сюжет:
Пожар в высотке на Новом Арбате (16)
12:4318.07.2017
(обновлено: 12:52 18.07.2017)
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© РИА Новости / Ярослав СолдаткинПожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017 /Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017 /
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Почти 80 рабочих эвакуировали с места пожара "дома-книжки" на Новом Арбате в Москве, сообщил журналистам замглавы столичного главка МЧС России Сергей Желтов.

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стала известна причина пожара в высотке на Новом Арбате
Реконструируемый дом горел на площади около 200 квадратных метров. Ранее представитель столичного главка МЧС сообщал, что из загоревшейся высотки были эвакуированы 26 человек.

"Было эвакуировано 78 рабочих. Пострадавших, погибших нет", — сказал Желтов.

Также в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что после проливки здания для выяснения причин возгорания на место прибудут дознаватели московского главка.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, пожарные все еще ведут работы у "дома-книжки". Около 10 машин "скорой помощи" также находятся у здания. Дыма от пожара уже практически нет. Движение на Новом Арбате в сторону Кремля по-прежнему затруднено.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.

Пожар в "доме-книжке" на Новом Арбате
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВозгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Возгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкОчаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Очаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинПо словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
По словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВ течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
В течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинИз-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Из-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВ ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
В ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВ районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
В районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.Пожар в высотном здании на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВсего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Всего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Из-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.
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