Из горящей высотки на Новом Арбате эвакуировали 26 человек
12:1118.07.2017
(обновлено: 12:12 18.07.2017)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Двадцать шесть человек эвакуированы, по уточненным данным, из загоревшейся высотки на Новом Арбате в Москве, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
По данным спасательного ведомства, здание сейчас находится на реконструкции. На момент ЧП там были только рабочие. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Ранее источник в экстренных службах Москвы сообщал о 23 эвакуированных.
"Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 26 человек. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Очаг возгорания находится на седьмом этаже, из высотки валит густой черный дым. Внизу расположены многочисленные кафе и рестораны.
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Пожар в высотке на Новом Арбате в Москве. Видео с места ЧП