Пожар в высотке на Новом Арбате потушен

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Крупный пожар в высотке на Новом Арбате ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Москве.

"Пожар потушен", — сказал собеседник агентства.

Как заявил журналистам замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов, на месте работают 60 пожарных и 20 единиц техники.

Реконструируемый дом горел на площади около 200 квадратных метров. Как заявил журналистам замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов, на месте работают 60 пожарных и 20 единиц техники.

Из-за пожара на стороне Нового Арбата в центр Москвы образовалась почти стоячая пробка в 2 километра. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.