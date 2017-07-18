В Севастополе арестовали организатора отлова кречетов на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Находившийся в федеральном розыске 48-летний уроженец Северной Осетии, которого подозревают в организации группы для незаконного отлова краснокнижных кречетов на Камчатке, арестован в Севастополе, сообщает краевая прокуратура.

Как ранее сообщали в надзорном ведомстве, в июне этого года были осуждены 11 участников преступной группы, которые незаконно добыли в Олюторском районе Камчатского края 17 особей диких кречетов, занесенных в Красную книгу. Птиц браконьеры планировали продать в страны Востока. Своими действиями осуждённые нанесли ущерб государству на общую сумму 18,7 миллиона рублей.

"Организатор преступной группы, понимая неотвратимость наказания, в ходе расследования уголовного дела скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан оперативными работниками камчатской полиции в городе Севастополе. Подозреваемый оказал активное сопротивление правоохранителям, при себе он имел поддельный паспорт.

"На основании заключения, подготовленного прокуратурой Камчатского края, представитель прокуратуры Севастополя поддержал в суде ходатайство об аресте подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о доставлении его на Камчатку для дальнейшего расследования уголовного дела и направлении в суд", — сказала старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

Она отметила, что за незаконную добычу и содержание особо ценных птиц Уголовным кодексом РФ установлено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей.