Дадин обжаловал отказ в компенсации за "слив" СМИ видео из колонии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый в России осужденный за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин обжаловал отказ компенсировать ему 350 тысяч рублей за передачу СМИ записей камер видеонаблюдения колонии, где он отбывал срок, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Зборошенко.

"На решение Замоскворецкого суда Москвы, которым было отказано в удовлетворении наших исковых требований, подана апелляционная жалоба, дата ее рассмотрения пока не назначена", — сказал защитник.

Дадин требовал 350 тысяч рублей компенсации за передачу СМИ видеозаписей без его согласия из исправительной колонии №7 Карелии. По его мнению, ответчики нарушили его право на личную жизнь.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.