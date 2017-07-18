Дадин обжаловал отказ в компенсации за "слив" СМИ видео из колонии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый в России осужденный за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин обжаловал отказ компенсировать ему 350 тысяч рублей за передачу СМИ записей камер видеонаблюдения колонии, где он отбывал срок, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Зборошенко.
Дадин требовал 350 тысяч рублей компенсации за передачу СМИ видеозаписей без его согласия из исправительной колонии №7 Карелии. По его мнению, ответчики нарушили его право на личную жизнь.
Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.