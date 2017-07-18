Похищенный из уральского музея фрагмент метеорита нашли в частной коллекции

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл — РИА Новости. Фрагмент метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году, был похищен из челябинского музея, где он хранился, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по региону. Похищенный фрагмент позже был обнаружен в частной коллекции у геолога.

"В начале июля в УФСБ России по Челябинской области обратилось руководство государственного исторического музея Южного Урала с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита, упавшего в 2013 году на территорию региона. В результате оперативно-розыскных мероприятий контрразведчикам удалось установить местонахождение экспоната весом около 2,5 килограммов. Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею", — говорится в сообщении.

Рыночная стоимость одного килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда Российской Федерации, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, уточняется в сообщении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года в 9:22 по местному времени (7:22 мск). В 3 часа 20 минут 26 секунд по Гринвичу наблюдался толчок магнитудой 4 примерно в километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, в дальнейшем названного "Челябинск", повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали.

Ученые собрали фрагменты метеорита. Их химический анализ показал, что это обыкновенный хондрит типа LL5 — один из типов каменных метеоритов. Вес самого крупного фрагмента челябинского метеорита составил 503,3 килограмма.

По результатам исследования фрагментов метеорита ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН заявляли, что космический объект, упавший в районе Челябинска, некогда откололся от относительно крупного астероида.