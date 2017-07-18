Источник сообщил о крупном пожаре на Новом Арбате

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сразу 12 пожарных расчетов выехали на место сильного пожара в высотном здании на Новом Арбате, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.
По его словам, возгорание возникло в здании по адресу: Новый Арбат, 17.
Новый Арбат горит 🔥 pic.twitter.com/CD4wqG19fP— Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.
"На место следуют 12 пожарных автомобилей", — сказал источник.
Новый Арбат разгорается pic.twitter.com/moMsCVbKzY— Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.