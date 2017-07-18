В Новокузнецке инструктор автошколы совершил серию краж на учебной машине

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Полицейские задержали в Новокузнецке инструктора местной автошколы, который на учебном автомобиле совершил серию преступлений — как минимум восемь краж колес с чужих машин, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

В полицию обратился 31-летний водитель автомобиля Subaru, с которого ночью похитили все 4 колеса. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина, инструктор по вождению одной из местных автошкол. Полицейские выяснили, что злоумышленник причастен, как минимум к восьми аналогичным преступлениям.

"Во время обучения кандидатов в водители он высматривал на парковках машины без сигнализации. По окончании вождения автоинструктор на учебном автомобиле подъезжал к ним, демонтировал колеса и оставлял транспортные средства стоять на кирпичах. После этого он сдавал похищенное имущество в шиномонтажную мастерскую, получая за каждый комплект около 5 тысяч рублей", — рассказали в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, общая сумма причиненного ущерба автовладельцам составила около 100 тысяч рублей. Автоинструктор стал фигурантом 8 уголовных дел по статье "кража с причинением значительного ущерба", санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

"На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Большую часть похищенных колес сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам", — добавили в полицейском главке.