В Кемерово капитан полиции спасла из огня четверых детей

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Сотрудница ПДН капитан полиции Евгения Шерина помогла эвакуировать из горящего дома в городе Кемерово четырех детей, сообщили РИА Новости во вторник в региональном главке МВД.
"Евгения Шерина знала, что на первом этаже охваченного пожаром дома проживает женщина с четырьмя малолетними детьми. Подбежав к окну ее квартиры, сотрудница полиции услышала детский плач и крики о помощи. Хозяйка квартиры не могла вывести своих детей через дверь, поскольку подъезд уже был охвачен огнем и едким дымом. Евгения подбежала к открытому окну и по очереди приняла из рук матери всех ее детей — 2, 5, 7 лет, а также 6-месячного младенца", — сказали в ГУМВД.
Руководство областного ГУМВД решает вопрос о представлении Евгении Шериной к награде за проявленные смелость и самоотверженность, добавили в ведомстве.