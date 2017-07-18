В Кемерово капитан полиции спасла из огня четверых детей

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Сотрудница ПДН капитан полиции Евгения Шерина помогла эвакуировать из горящего дома в городе Кемерово четырех детей, сообщили РИА Новости во вторник в региональном главке МВД.

В ведомстве узнали об инциденте из благодарственного письма местной жительницы. Как выяснилось, в одну из ночей в подъезде жилого дома по улице Гагарина произошло возгорание электрических щитов. Огонь и дым быстро распространились по всем пяти этажам. Инспектор ПДН, проживающая в доме напротив, увидела в окно клубы черного дыма и поспешила на помощь людям.

"Евгения Шерина знала, что на первом этаже охваченного пожаром дома проживает женщина с четырьмя малолетними детьми. Подбежав к окну ее квартиры, сотрудница полиции услышала детский плач и крики о помощи. Хозяйка квартиры не могла вывести своих детей через дверь, поскольку подъезд уже был охвачен огнем и едким дымом. Евгения подбежала к открытому окну и по очереди приняла из рук матери всех ее детей — 2, 5, 7 лет, а также 6-месячного младенца", — сказали в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, после этого сотрудница полиции помогла выбраться на улицу и самой горожанке. К тому моменту на место происшествия прибыли сотрудники специализированных служб, которые эвакуировали остальных жильцов дома и ликвидировали возгорание. Инспектор ПДН отвела спасенных ею детей к себе домой, накормила и уложила спать.

Руководство областного ГУМВД решает вопрос о представлении Евгении Шериной к награде за проявленные смелость и самоотверженность, добавили в ведомстве.