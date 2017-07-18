В Тюменской области поймали мошенников, занимавшихся незаконной обналичкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Группу людей, занимавшихся незаконным обналичиванием денег через платежные терминалы, выявили в Тюменской области, общий оборот составил порядка 1 миллиарда рублей, сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, группа из шести человек действовала в 2011-2014 годах в Тюменской и Курганской областях. По версии следствия, получаемые от граждан через сеть платежных терминалов деньги "не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам". За услуги, по информации правоохранителей, взималась комиссия в 2-3%.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей… Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около 1 миллиарда рублей", — информирует МВД.

Как отмечает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность", максимальная санкция которой – семь лет лишения свободы. Организатора группы поместили под домашний арест.