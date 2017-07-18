На Камчатке начали проверку после нападения пьяного участника ДТП на врача

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку после нападения участника дорожно-транспортного происшествия на медика скорой помощи, прибывшего на место аварии, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
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"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.