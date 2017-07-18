В Иркутской области потушили крупный пожар в заповедной зоне

ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Крупный пожар на заповедных землях в Иркутской области ликвидирован, в действующем состоянии во вторник находится одно возгорание на 15 гектарах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме этого, на землях лесного фонда Иркутской области 17 июля ликвидировано два лесных пожара на общей площадь более 10 гектаров в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. На утро 18 июля в лесах Приангарья в локализованном состоянии находятся три пожара — два в Качугском районе на площади 27 гектаров и один в Усть-Кутском на площадь 400 гектаров.
Для обнаружения и тушения лесных пожаров 17 июля были задействованы 143 человека, в том числе 96 пожарных-десантников, а также 20 единиц наземной техники.
Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется во вторник в Ольхонском районе.