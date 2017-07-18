В Северо-Курильске на Сахалине объявили угрозу цунами

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Тревога цунами объявлена в Северо-Курильске на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что угроза цунами объявлена на острове Беринга, в 290 километрах от которого произошло землетрясение магнитудой 7.

"Центром цунами ФГБУ "Сахалинское УГМС" объявлена тревога "цунами" в связи с землетрясением, зарегистрированным на Командорских островах. Под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть Северо-Курильска. Ориентировочное время подхода волны 12.48 (сах)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном районе включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию.

Спасатели предупреждают, что всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района, следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях — 30 — 40 метров над уровнем моря.