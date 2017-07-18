В Камчатском крае объявили угрозу цунами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Угроза цунами объявлена на острове Беринга, в 290 километрах от которого произошло землетрясение магнитудой 7, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров в 290 километрах в юго-восточном направлении от острова Беринга. На острове расположен один населенный пункт – село Никольское Алеутского района Камчатского края", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно инструментальным данным, землетрясение в селе Никольское могло ощущаться силой 5-6 баллов. На острове Беринга объявлена угроза цунами.

В краевом главке МЧС подтвердили данную информацию, отметив, что если волны дойдут до берега их высота составит не более 50 сантиметров. В настоящее время спасатели обследую здания. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения была 7.7.