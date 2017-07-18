На Дальнем Востоке сгорели около 2,4 тысячи гектаров леса

ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Лесные пожары на Дальнем Востоке за сутки уничтожили 2,4 тысячи гектара леса, что в 2,5 раза меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО во вторник.

Ранее сообщалось, что в предыдущие сутки в округе из-за пожаров сгорело 5,9 тысяч гектаров.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горело 86 пожаров, из них 73 в республике Саха (Якутия), 10 в Хабаровском крае, по одному в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 2,4 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 897 человек, 93 единицы техники и шесть воздушных судов.

"К утру вторника ликвидировано девять пожаров. Продолжают гореть еще 77, из них 66 в Якутии, девять в Хабаровском крае, по одному в Сахалинской и Магаданской областях", — отмечается в сообщении.