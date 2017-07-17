В Новгородской области арестовали мужчину, избившего восьмилетнего пасынка

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Новгородской области, который обвиняется в жестоком избиении восьмилетнего пасынка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 15 июля мужчина, находясь в квартире в поселке Новоселицы Новгородского района, жестоко избил 8-летнего сына своей жены. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый был задержан.

"Новгородским районным судом удовлетворено ходатайство следователя Следственного комитета об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.