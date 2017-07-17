Под Екатеринбургом убивший грудную дочь мужчина получил 18 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жителя города Богданович к 18 годам колонии строгого режима за убийство своего 3-месячного ребенка, сообщает суд в понедельник.

По версии следствия, убийство произошло 19 января этого года в Богдановичском районе Свердловской области: утром отец ребенка, раздраженный плачем 3-месячной дочери, схватил младенца за ноги и ударил головой об пол, от полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами", — говорится в сообщении.