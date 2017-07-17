Нетрезвый житель Югры "заминировал" автобус, в котором ехал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) стал фигурантом уголовного дела после того, как сообщил о минировании автобуса, в котором ехал сам, сообщает городское управление МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник. Мужчина находился в салоне рейсового автобуса в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за чего начал скандалить. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что в автобусе заложено взрывное устройство.

"Водитель автобуса остановился возле патруля ГИБДД и сообщил о происходящем сотрудникам полиции. Все пассажиры были незамедлительно эвакуированы и проведено обследование транспортного средства на наличие взрывчатых веществ. В результате обследования кинологом автобуса взрывных устройств не выявлено", — говорится в сообщении УМВД.

По информации ведомства, мужчина был снят с рейса и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Вскоре он раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — добавили в управлении МВД.