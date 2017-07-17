Урин лично поручился суду за экс-директора "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Директор Большого театра Владимир Урин направил суду личное поручительство за экс-директора некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрия Итина, обвиняемого в хищении бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении Итину домашнего ареста.

"Прошу приобщить личное поручительство за Итина директора Большого театра Владимира Урина", — сказал адвокат обвиняемого, обратившись к суду. Защитник приобщил еще ряд поручительств, отметив, что поручители просят не продлевать обвиняемому срок домашнего ареста.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении государственных средств в основанной им "Седьмой студии". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".