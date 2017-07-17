Фигуранту дела об убийстве полицейских под Москвой грозит пожизненный срок

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прокурор требует приговорить к заключению на срок от 25 лет до пожизненного лишения свободы троих фигурантов дела о нападении на сотрудников ДПС в Солнечногорском районе в 2014 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталия Осипова.

"Сегодня состоялись прения сторон, в ходе которых обвинение запросило для предполагаемого киллера (Михаила Константинова) пожизненное лишение свободы, для двух других фигурантов — (Дениса) Константинова и (Романа) Дуки — по 25 лет заключения", — сказала пресс-секретарь.

Оглашение приговора назначено на 11.00 21 июля, добавила представитель суда.

Убийство двух сотрудников полиции произошло в ноябре 2014 года. Следствием установлено, что обвиняемые направились по Ленинградскому шоссе в сторону Зеленограда для совершения нападения на женщин, занимающихся проституцией. Однако, заметив машину сотрудников ДПС, организатор банды на автомобиле стал совершать маневр во избежание возможной их остановки сотрудниками ДПС, чем привлек их внимание.

Примерно через километр сотрудники ДПС смогли остановить мужчин, при составлении протокола они предложили сотрудникам полиции деньги, однако получив отказ, убили их.

Двое подозреваемых в преступлении были задержаны в течение суток, а третьему, ранее судимому Михаилу Константинову, удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. Константинов был задержан в августе 2015 года российскими пограничниками при незаконном пересечении госграницы, он пытался перейти российско-абхазскую границу в районе дамбы реки Псоу.