Под Тамбовом в ДТП с участием грузовика погибли четыре человека

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли под Тамбовом в результате столкновения легкового автомобиля из Волгоградской области с грузовиком из Дагестана, сообщает управление МВД Тамбовской области.

Авария произошла в понедельник около 14 часов на 429-м километре автодороги "М-6 "Каспий".

"Грузовой автомобиль МАЗ, зарегистрированный в республике Дагестан, столкнулся с автомобилем Hyundai с номерами Волгоградского региона. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте", — говорится в сообщении.

Место аварии оцеплено сотрудниками госавтоинспекции, которые регулируют движение. Следственно-оперативная группа полиции выясняет причину ДТП.