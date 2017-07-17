Под Тамбовом в ДТП с участием грузовика погибли четыре человека

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли под Тамбовом в результате столкновения легкового автомобиля из Волгоградской области с грузовиком из Дагестана, сообщает управление МВД Тамбовской области.
"Грузовой автомобиль МАЗ, зарегистрированный в республике Дагестан, столкнулся с автомобилем Hyundai с номерами Волгоградского региона. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте", — говорится в сообщении.
Место аварии оцеплено сотрудниками госавтоинспекции, которые регулируют движение. Следственно-оперативная группа полиции выясняет причину ДТП.