Националист Демушкин продолжит обжаловать приговор за картинки в соцсети

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Националист Дмитрий Демушкин, осужденный на 2,5 года колонии за публикацию в соцсети двух экстремистских картинок, продолжит обжаловать приговор, а также скоро получит право просить о досрочном освобождении, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Тихонов.

В конце апреля Нагатинский суд Москвы признал Демушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети двух картинок, признанных экспертами экстремистскими, и назначил ему лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии общего режима. Именно такой срок для националиста просил гособвинитель.

"Я подам жалобу в кассационную инстанцию Мосгорсуда", — сказал РИА Новости его адвокат Михаил Тихонов.

Он также пояснил, что в сентябре его подзащитный получит право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

"Но тут есть сложность, администрация исправительного учреждения пишет характеристику только через полгода нахождения осужденного. Если его не поставят на этап, то он может подать ходатайство об УДО в сентябре из СИЗО, а если отправят, то придется подождать", — отметил адвокат.