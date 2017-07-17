В Удмуртии потушили крупный пожар, где горели 60 хозпостроек и гаражей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крупный пожар в Завьяловском районе Удмуртии, где горели порядка 60 хозяйственных построек и гаражей, полностью потушен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Пожар в 60 деревянных хозпостройках и гаражах ликвидирован на площади 1200 квадратных метров. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте пожара уже проведены замеры уровня содержания вредных веществ в воздухе, превышений не зафиксировано. Причины пожара уточняются.
Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Фруктовая поступило в 11.06. Борьбу с огнем вели 50 единиц техники — всего свыше 170 человек.
Пожар в селе Первомайский: https://t.co/4qgBl2Mbuk на @YouTube— ИА"Удмуртия"|Новости (@udmurtmedia) 17 июля 2017 г.