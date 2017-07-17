В Кирове бригада скорой помощи и пациент с инфарктом застряли в лифте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Глава администрации Кирова Александр Перескоков в понедельник потребовал проверить лифтовое хозяйство в многоэтажных домах после того, как в лифте застряла бригада скорой помощи с пациентом, у которого диагностировали инфаркт, сообщает горадминистрация.

В воскресенье в 4.30 мск в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кирова поступило сообщение о том, что в лифте дома по проспекту Строителей, 46 застряла бригада скорой помощи вместе с пациентом, у которого был диагностирован инфаркт. По информации горадминистрации, диспетчер вызвал на место дежурного лифтера из организации, обслуживающей дом.

"Это все – затраты времени, которого у скорой помощи и пациента может не быть. Речь идет в том числе о вопросах безопасности, и мы не имеем права допустить, чтобы из-за неисправности лифтов возникал риск для здоровья и жизни кировчан", — сказал на оперативном совещании Перескоков.

Он потребовал от городского управления ЖКХ в недельный срок организовать и провести ревизию всего лифтового хозяйства города, отмечается в сообщении.

Руководитель городского управления ЖКХ Андрей Кошурников сообщил, что с сегодняшнего дня совместно с управляющими компаниями и лифтовыми службами, работающими на территории областного центра, начнется полная ревизия всех лифтовых кабин. "Прежде всего будем проверять "обратную связь" между каждой кабиной и дежурной службой обслуживающей организации: соответствующая кнопка в лифте должна работать безотказно", — пояснил он.

Кроме того, по его словам, в каждой кабине должна быть четкая инструкция действий на случай неисправности лифта, потому что зачастую люди просто не знают, что нужно сделать, куда обратиться.

В пресс-службе городской администрации РИА Новости уточнили, что застрявший в лифте пациент после устранения неисправности был благополучно доставлен в больницу. "По словам врачей, эта ситуация не повлияла на состояние пациента, его жизни ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.