В Новгородской области мужчина жестоко избил восьмилетнего пасынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. В Новгородской области задержали местного жителя, который подозревается в жестоком избиении 8-летнего пасынка, ребенок доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает региональное управление СК РФ.
Следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"В настоящее время подозреваемый задержан, следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СК.