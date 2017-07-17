В Новгородской области мужчина жестоко избил восьмилетнего пасынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. В Новгородской области задержали местного жителя, который подозревается в жестоком избиении 8-летнего пасынка, ребенок доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, 15 июля мужчина, находясь в квартире в поселке Новоселицы Новгородского района, жестоко избил 8-летнего сына своей супруги, причинив ему множественные телесные повреждения. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы", — говорится в сообщении.

Следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В настоящее время подозреваемый задержан, следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СК.