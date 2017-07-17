Суд арестовал второго фигуранта дела о гибели людей при пожаре в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал второго подозреваемого по делу о гибели семи человек при пожаре в ангаре, сообщает горсуд.
Ночью 13 июля в промышленной зоне Колпинского района горел ангар, обрушилась кровля. При разборе завалов были найдены тела семи человек. Источник в экстренных службах сообщал, что в ангаре производилась тротуарная плитка. Все семь погибших были гражданами Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ранее сообщалось, что Фригин является руководителем производственных работ.
Пятнадцатого июля суд арестовал до 12 сентября генерального директора компании "Эверест" Юлию Забунову, которая арендовала ангар, где произошел пожар.