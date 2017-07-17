Суд арестовал второго фигуранта дела о гибели людей при пожаре в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал второго подозреваемого по делу о гибели семи человек при пожаре в ангаре, сообщает горсуд.

Ночью 13 июля в промышленной зоне Колпинского района горел ангар, обрушилась кровля. При разборе завалов были найдены тела семи человек. Источник в экстренных службах сообщал, что в ангаре производилась тротуарная плитка. Все семь погибших были гражданами Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Фригина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, сроком на два месяца, до 12 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фригин является руководителем производственных работ.

Пятнадцатого июля суд арестовал до 12 сентября генерального директора компании "Эверест" Юлию Забунову, которая арендовала ангар, где произошел пожар.