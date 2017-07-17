В селе Никольское на Камчатке ощущались подземные толчки до 3 баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл — РИА Новости. Подземные толчки силой до трех баллов, по предварительным данным, ощущались в селе Никольское на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции "Петропавловск".

© Flickr / Matt Katzenberger Сейсмограф. Архивное фото © Flickr / Matt Katzenberger Сейсмограф. Архивное фото

"(Землетрясение произошло — ред.) в районе острова Медный, ближайший населенный пункт село Никольское Алеутского района. Эпицентр в 20 километрах от села Никольское, 700 километров от Петропавловска. По предварительным данным, подземные толчки ощущались до трех баллов в селе Никольское", — сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции "Петропавловск".

Ранее представитель краевого главка МЧС РФ сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 не ощущалось на территории Камчатки, угрозы цунами нет.

Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" сообщил, что землетрясение произошло на глубине 44 километра.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН", по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".