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Происшествия

В селе Никольское на Камчатке ощущались подземные толчки до 3 баллов

15:2117.07.2017
(обновлено: 15:22 17.07.2017)
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© AFP 2017 / Frederick Florin Сейсмограф. Архивное фотоСейсмограф. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл — РИА Новости. Подземные толчки силой до трех баллов, по предварительным данным, ощущались в селе Никольское на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции "Петропавловск".

Камчатка. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
Землетрясение в районе Камчатки не ощущалось, заявили в МЧС
"(Землетрясение произошло — ред.) в районе острова Медный, ближайший населенный пункт село Никольское Алеутского района. Эпицентр в 20 километрах от села Никольское, 700 километров от Петропавловска. По предварительным данным, подземные толчки ощущались до трех баллов в селе Никольское", — сообщил РИА Новости представитель сейсмостанции "Петропавловск".

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото

Ранее представитель краевого главка МЧС РФ сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 не ощущалось на территории Камчатки, угрозы цунами нет.

Виды России. Камчатка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" сообщил, что землетрясение произошло на глубине 44 километра.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН", по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Камчатка в объективе победителя Wild Life Photographer of the Year
© Фото : Владимир МедведевПокрытые мхом кратеры в окружении лавовых полей, образовавшихся в результате большого извержения вулкана Толбачик в 2013 году.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Покрытые мхом кратеры в окружении лавовых полей, образовавшихся в результате большого извержения вулкана Толбачик в 2013 году.
© Фото : Владимир МедведевКратеры с высоты птичьего полета. Красные породы проступают из-под слоя черного пепла, образуя пластичные узоры на поверхности земли.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Кратеры с высоты птичьего полета. Красные породы проступают из-под слоя черного пепла, образуя пластичные узоры на поверхности земли.
© Фото : Владимир МедведевПоднявшись над облаками. Вид на Вилючинскую сопку с беспилотника.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Поднявшись над облаками. Вид на Вилючинскую сопку с беспилотника.
© Фото : Владимир МедведевСкалистый остров в Тихом океане облюбовали бакланы и другие морские птицы.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Скалистый остров в Тихом океане облюбовали бакланы и другие морские птицы.
© Фото : Владимир МедведевСухие растения на фоне склона вулкана, извержение которого стало причиной их гибели.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Сухие растения на фоне склона вулкана, извержение которого стало причиной их гибели.
© Фото : Владимир МедведевЗасыпанный пеплом стланик на склоне одного из вулканов.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Засыпанный пеплом стланик на склоне одного из вулканов.
© Фото : Владимир МедведевОдинокое дерево, выросшее на отвесном склоне старого кратера.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Одинокое дерево, выросшее на отвесном склоне старого кратера.
© Фото : Владимир МедведевЧерные поля лавы извержения 2013 года уничтожили все живое на многие километры вокруг.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Черные поля лавы извержения 2013 года уничтожили все живое на многие километры вокруг.
© Фото : Владимир МедведевФормирование многослойных грозовых облаков над конусами вулканов.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Формирование многослойных грозовых облаков над конусами вулканов.
© Фото : Владимир МедведевМелкие капли дождя, отражая лучи заходящего солнца, заливают долину мертвого леса светом.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Мелкие капли дождя, отражая лучи заходящего солнца, заливают долину мертвого леса светом.
© Фото : Владимир МедведевСтруи дождя обрушились на сухие деревья мертвого леса.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Струи дождя обрушились на сухие деревья мертвого леса.
© Фото : Владимир МедведевЛучи заходящего солнца подсветили туманную дымку над покрытой пеплом долиной.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Лучи заходящего солнца подсветили туманную дымку над покрытой пеплом долиной.
© Фото : Владимир МедведевДвойная радуга над лесом, погибшим во время извержения 1975 года.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Двойная радуга над лесом, погибшим во время извержения 1975 года.
© Фото : Владимир МедведевНизкий закатный свет сформировал светящийся занавес из струй дождя.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Низкий закатный свет сформировал светящийся занавес из струй дождя.
© Фото : Владимир МедведевПогибшее в результате извержения 1975 года дерево даже спустя 40 лет сохранило раскидистые ветви.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Погибшее в результате извержения 1975 года дерево даже спустя 40 лет сохранило раскидистые ветви.
© Фото : Владимир МедведевГрозовые тучи подсвечены снизу лучами заходящего солнца.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Грозовые тучи подсвечены снизу лучами заходящего солнца.
© Фото : Владимир МедведевТуманные сумерки в долине мертвого леса.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Туманные сумерки в долине мертвого леса.
© Фото : Владимир МедведевГрозовой фронт закрывает небосвод.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Грозовой фронт закрывает небосвод.
© Фото : Владимир МедведевНочной ливень в мертвом лесу.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Ночной ливень в мертвом лесу.
© Фото : Владимир МедведевИзвержение 1975 года засыпало пеплом некогда цветущий район. Уже больше 40 лет это место напоминает выжженную пустыню.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Извержение 1975 года засыпало пеплом некогда цветущий район. Уже больше 40 лет это место напоминает выжженную пустыню.
© Фото : Владимир МедведевКальдера вулкана Горелый имеет диаметр 12 км. Все это некогда было кратером древнего супервулкана.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Кальдера вулкана Горелый имеет диаметр 12 км. Все это некогда было кратером древнего супервулкана.
© Фото : Владимир МедведевРассвет над сопкой Вилючинская (2175 метров). Вид с кратера вулкана Горелый.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Рассвет над сопкой Вилючинская (2175 метров). Вид с кратера вулкана Горелый.
© Фото : Владимир МедведевВулканическая бомба – раскаленный комок лавы, выброшенный во время извержения. Вес такого камня достигает десятков тонн.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Вулканическая бомба – раскаленный комок лавы, выброшенный во время извержения. Вес такого камня достигает десятков тонн.
© Фото : Владимир МедведевОбщий вид кратера вулкана Горелый (1829 метров).Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Общий вид кратера вулкана Горелый (1829 метров).
© Фото : Владимир МедведевВилючинская сопка — вулкан, обладающий правильным классическим конусом. Является одной из визитных карточек Камчатского полуострова.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Вилючинская сопка — вулкан, обладающий правильным классическим конусом. Является одной из визитных карточек Камчатского полуострова.
© Фото : Владимир МедведевСнег в некоторых районах Камчатки не тает даже в середине лета. Единственная растительность в таких регионах – мох.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Снег в некоторых районах Камчатки не тает даже в середине лета. Единственная растительность в таких регионах – мох.
© Фото : Владимир МедведевНаиболее теплые южные склоны сопок в середине лета покрываются ярким цветочным ковром.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Наиболее теплые южные склоны сопок в середине лета покрываются ярким цветочным ковром.
© Фото : Владимир МедведевПодъем на вулкан Мутновский - один из самых захватывающих маршрутов. В процессе восхождения туристы словно оказываются на другой планете.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Подъем на вулкан Мутновский - один из самых захватывающих маршрутов. В процессе восхождения туристы словно оказываются на другой планете.
© Фото : Владимир МедведевЧерный вулканический песок является отличительной особенностью Халатырского пляжа.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Черный вулканический песок является отличительной особенностью Халатырского пляжа.
© Фото : Владимир МедведевРассвет на берегу Тихого океана. Отсюда солнце начинает ежедневное путешествие по территории России.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Рассвет на берегу Тихого океана. Отсюда солнце начинает ежедневное путешествие по территории России.
© Фото : Владимир МедведевШирокий тихоокеанский прибой набегает на гладкий песок Халатырского пляжа.Камчатка
© Фото : Владимир Медведев
Широкий тихоокеанский прибой набегает на гладкий песок Халатырского пляжа.
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