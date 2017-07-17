Медицинское заключение инвалида-колясочника Мамаева направят в суд

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России в понедельник направит медицинское заключение осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева в суд для решения вопроса о его освобождении, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ФСИН, врачебная комиссия городской больницы завершила медицинское освидетельствование инвалида первой группы осужденного Антона Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

"Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы из-под стражи", — говорится в сообщении.

В российском законодательстве определен перечень тяжелых заболеваний, наличие которых препятствует содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Также закон предусматривает освобождение от отбывания наказания в местах лишения свободы по ряду тяжелых болезней. После того, как наличие у человека такого заболевания подтвердит независимая врачебная комиссия, документы для принятия окончательного решения направляют в суд.