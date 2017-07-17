В Челябинске возбудили дело после побега из СИЗО опасного преступника

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Следственные органы по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении работника СИЗО Челябинска, откуда сбежал особо опасный преступник, кроме того, к ответственности привлечены более 30 сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

По данным ФСИН, в мае 2017 года из челябинского СИЗО-1 сбежал особо опасный преступник , отбывавший наказание в виде 24 лет лишения свободы. Позже 34-летнего Сергея Рудиковского поймали. Как уточняет ГУ МВД России по региону, в торгово-развлекательном комплексе "Слон" города Миасса разыскиваемый был задержан.

Прокуратура области сообщала, что проводила проверку в СИЗО-1, которая показала, что побег стал возможным из-за серьезных просчетов и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами изолятора, включая руководящий состав.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области, где в результате их рассмотрения в отношении сотрудника следственного изолятора возбуждено уголовное дело (по статье — ред.) "халатность", — рассказала собеседница агентства.

Также прокурором Челябинской области начальнику ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление о привлечении к ответственности виновных сотрудников. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечено более 30 сотрудников уголовно-исполнительной системы, включая пять лиц из числа руководителей следственного изолятора и аппарата ГУФСИН России по Челябинской области, добавила она.