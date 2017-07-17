СК проверяет данные о сливе вод со стройплощадки в пруд и колодцы Москвы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следователи Москвы организовали проверку после сообщения СМИ о загрязнении пруда и колодцев сливными водами со стройплощадки, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о загрязнении пруда в ТиНАО. Из сюжета следует, что местные жители жалуются на слив грязной и технической воды с ближайшей строительной площадки", — сообщила она.

Отмечается, что, по мнению жителей, вода в колодцах становится непригодной из-за отходов. Сообщается также, что ранее жители могли гулять и проводить свободное время у пруда, однако сейчас к нему невозможно подойти из-за запаха мертвой рыбы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.