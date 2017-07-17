СК проверяет данные о сливе вод со стройплощадки в пруд и колодцы Москвы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следователи Москвы организовали проверку после сообщения СМИ о загрязнении пруда и колодцев сливными водами со стройплощадки, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
Отмечается, что, по мнению жителей, вода в колодцах становится непригодной из-за отходов. Сообщается также, что ранее жители могли гулять и проводить свободное время у пруда, однако сейчас к нему невозможно подойти из-за запаха мертвой рыбы.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.