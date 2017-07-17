В Ярославской области мужчина избил женщину-врача

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Следственные органы в Ярославской области проводят проверку в связи с инцидентом в местной больнице – сопровождавший одного из пациентов пьяный мужчина избил женщину-терапевта, сообщило СУ СКР по региону в понедельник.

"49-летнюю женщину, врача-терапевта Тутаевской центральной районной больницы, при оказании ею медицинской помощи избил сопровождавший пациента гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 7 июля. По факту произошедшего следственные органы проводят доследственную проверку с целью установить, есть ли в действиях мужчины признаки состава преступления "Побои". По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на медработников. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. В ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".