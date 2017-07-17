Мужчина попытался провезти на Ямал марихуану в сале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл — РИА Новости. В Ямальском районе ЯНАО перед судом предстанет мужчина, который пытался провезти наркотики в кусках сала, сообщает пресс-служба уральского управления МВД на транспорте.

Мужчина был задержан по прибытии в аэропорт Сабетта в начале июня. По информации полиции, он прилетел на Ямал рейсом из Москвы.

"При проведении личного досмотра транспортные полицейские обнаружили в дорожной сумке подозреваемого два куска сала, внутри которых находилось четыре пакета с веществом растительного происхождения", — сообщили в транспортной полиции, уточнив, что этим веществом оказалась марихуана весом более 340 граммов.

В отношении 40-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконной перевозкой наркотиков.

"В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении преступления, в результате чего все материалы направлены в суд Ямальского района для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении управления МВД на транспорте.