В поселке в Удмуртии горят шестьдесят хозпостроек и гаражей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Порядка 60 хозяйственных построек и гаражей загорелись в понедельник на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Завьяловском районе Удмуртии, пожар уже локализован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В населенном пункте Первомайский на улице Фруктовая горят 60 деревянных хозяйственных построек и гаражей. Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в районе пожара находится 300 хозпостроек и гаражей. Расстояние до ближайших домов частного сектора — порядка 100 метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В готовность к применению в Казани приведен вертолет Ми-8.

Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Фруктовая поступило в 11.06. Борьбу с огнем в настоящее время ведут более 50 единиц техники — всего свыше 170 человек.