В Кремле проинформированы о ситуации на трассе "Дон"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Кремле знают о ситуации с перекрытием трассы "Дон" жителями Геленджика из новостей, но информацией по сути произошедшего не обладают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, действительно, читали новости о таком перекрытии. Нам известно, что это имело место, но по сути я ничего вам не могу сказать – просто не обладаю информацией", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о перекрытии трассы "Дон", на которую в субботу вышли жители Геленджика, обратившиеся к президенту с просьбой защитить их от действий мэра города.