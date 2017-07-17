В частном доме под Иваново произошел хлопок газа

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Мужчина госпитализирован после хлопка газа, который произошел в частном доме в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.

Информация о том, что в деревне Трутнево Шуйского района Ивановской области произошел хлопок газо-воздушной смеси в частном доме, поступила в единую дежурную диспетчерскую службу в 8.30 мск понедельника.

"Хозяин — мужчина, 1961 года рождения, пострадал. Находится в центральной районной больнице Шуи, состояние удовлетворительное на данный момент. Ожоги второй степени, 12% тела пострадало", — сказал собеседник агентства.

Представитель управления МЧС добавил, что хлопок произошел в результате несоблюдения мер безопасности.

"Мужчина нарушил правила эксплуатации газового оборудования. На газовой плите конфорку оставил включенной, но не зажег. Газ наполнил помещение, а мужчина решил закурить. Произошел хлопок", — сказал собеседник агентства.

По данным управления МЧС, в результате хлопка произошло смещение нижней части одной стены дома и частичное повреждение крыльца. При этом дальнейшего разрушения дома не прогнозируется.