На Камчатке пьяный участник ДТП напал на медика скорой

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Один из участников дорожной аварии на Камчатке напал на фельдшера скорой, прибывшего на вызов, сообщает краевой минздрав.

Как отмечается, медики выехали по вызову на место ДТП, где перевернулся автомобиль. По приезду врачи обнаружили рядом с машиной двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, у одного из которых были ушибы и ссадины.

"Пока фельдшер пытался оказать помощь этому пострадавшему и задавал ему вопросы, в разговор вмешивался второй участник аварии и мешал работать. В какой-то момент мужчина просто напал на медика и начал выламывать ему руку. Наш сотрудник вынужден был воспользоваться средствами защиты", — рассказала заместитель главного врача скорой помощи Галина Куликова.

По данным минздрава, фельдшер получил растяжение плечевого и локтевого суставов, был вызван наряд полиции, который изолировал дебошира. По словам медиков скорой, оба участника ДТП отказались от медпомощи.