На Камчатке пьяный участник ДТП напал на медика скорой

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Один из участников дорожной аварии на Камчатке напал на фельдшера скорой, прибывшего на вызов, сообщает краевой минздрав.
"Пока фельдшер пытался оказать помощь этому пострадавшему и задавал ему вопросы, в разговор вмешивался второй участник аварии и мешал работать. В какой-то момент мужчина просто напал на медика и начал выламывать ему руку. Наш сотрудник вынужден был воспользоваться средствами защиты", — рассказала заместитель главного врача скорой помощи Галина Куликова.
По данным минздрава, фельдшер получил растяжение плечевого и локтевого суставов, был вызван наряд полиции, который изолировал дебошира. По словам медиков скорой, оба участника ДТП отказались от медпомощи.