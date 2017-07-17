МАК начал расследование жесткой посадки легкомоторного самолета на Байкале

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки легкомоторного самолета "Беркут" RA-2842G на акваторию озера Байкал в поселке Хужир, сообщается на сайте МАК.

По информации следователей, в воскресенье около 16.30 по московскому времени самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала. Отмечалось, что двоих пострадавших доставили в местную поселковую больницу. Самолет частично затонул в Байкале неподалеку от берега.

"16 июля 2017 года в районе поселка Хужир (акватория озера Байкал Иркутской области) произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолетом "Беркут" RA-2842G частного лица… В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

По информации МАК, находившиеся на борту два пассажира получили травмы, воздушное судно получило значительные повреждения и затонуло.

Ранее в понедельник на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщалось, что следователи в Иркутской области проводят доследственную проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna-172R в поселке Хужир Ольхонского района, в результате ЧП пострадали четыре человека.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что при жесткой посадке легкомоторного самолета пострадали двое, они были доставлены в Хужирскую центральную районную больницу, еще два человека скрылись в неизвестном направлении, их разыскивает полиция.