В клумбе в центре Москвы нашли боевой револьвер, сообщил источник

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Переделанный кустарным способом револьвер, пригодный для стрельбы боевыми патронами, нашли в цветочной клумбе у винного ресторана в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение от флориста винного ресторана в районе Хамовники, который рассказал, что на цветочной клумбе возле ресторана лежит револьвер. Предмет был изъят и отправлен на исследования. Эксперты выяснили, что это переделанный кустарным способом сигнальный револьвер "Р2", пригодный для стрельбы боевыми патронами", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, с места происшествия были изъяты четыре самодельных патрона калибра 7,62 миллиметра. По данному факту возбуждено уголовное дело.