В Красноярске ребенок утонул, упав в водопроводный люк

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, который во время прогулки упал в открытый водопроводный люк и утонул, сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

По предварительной версии, в воскресенье мальчик вместе с двумя другими детьми, одному из которых семь лет, гуляли одни во дворе дома Советского района города.

"Бегая по заросшему травой участку местности, 3-летний ребенок упал в незакрытый водопроводный люк, заполненный водой, вследствие чего утонул. Подбежавший на помощь старший мальчик достал ребенка из люка, однако врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть последнего. По результатам первоначального осмотра тела, предварительной причиной малыша является утопление", — сообщила Шаманская.

По данным СК региона, установлено, что водопроводный люк, расположенный около дома, находится в общедоступном месте и никак не огорожен. Указанный люк находится в управлении ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс".

"Гибель ребенка стала возможной по причине ненадлежащего исполнения лицами, ответственными за безопасность эксплуатации водопроводного люка, своих должностных обязанностей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", — отмечает следствие.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).