В Якутске обнаружили превышение ПДК вредных веществ из-за дыма от пожаров

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), которое усилило мониторинг воздуха в связи с задымлением ряда районов из-за лесных пожаров, выявило в Якутске превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду азота почти в пять раз, сообщается на сайте управления.

Отмечается, что отбор проб воздуха ведется на содержание оксида углерода (угарный газ), диоксида углерода (углекислый газ), двуокиси серы, диоксида азота и оксида азота. Отбор проб проводится ежедневно, включая выходные дни.

"В понедельник, 17 июля в 8.00 и в 12.00 (2.00 и 6.00 мск) в городе Якутске исследовано 20 проб, из них превышение ПДК по содержанию оксида азота зарегистрировано в Якутске (до 4,75 ПДК). Концентрация угарного газа в атмосферном воздухе в Якутске в 8.00 часов составляла 2,5 мг/м3 при ПДК – 5 мг/м3.В районах республики превышения ПДК вредных веществ 17 июля не зарегистрировано", — сообщается на сайте.

Отмечается, что со 2 июля по 17 июля исследовано 246 проб атмосферного воздуха в районах и в Якутске. За это время превышение ПДК по содержанию угарного газа зарегистрировано 14 и 15 июля в 10 пробах воздуха в селах Чаранг, Маягас, Бэрийя, Борогонцы Усть-Алданского района, в селе Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района — от 2 до 3 норм ПДК.

Превышение ПДК по содержанию оксида азота зарегистрировано 16 и 17 июля — в 12 пробах атмосферного воздуха в Якутске — от 1 до 6 ПДК.

По информации регионального министерства здравоохранения, в минувшие выходные зарегистрированы семь вызовов в станции скорой помощи с обострением бронхиальной астмы — шесть в Якутске, один в Намском районе, один из обратившихся госпитализирован.

Ранее МЧС сообщало, что задымление сохраняется в Усть-Алданском, Таттинском, Намском, Мегино-Кангаласском, Амгинском районах и Якутске, но угрозы здоровью граждан нет.