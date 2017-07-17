Медики рассказали о состоянии детей, отравившихся в лагере в КБР

НАЛЬЧИК, 17 июл — РИА Новости. Состояние 14 детей, госпитализированных с признаками пищевой интоксикации из летнего оздоровительного лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии, улучшилось, все они идут на поправку, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района, девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В субботу в течение дня в больницу были госпитализированы еще пятеро детей. Их жизни ничего не угрожает. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая. В воскресенье следственные органы возбудили по факту массового отравления детей уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Состояние детей заметно улучшилось, все они идут на поправку, но пока остаются в больнице под наблюдением врачей", — сказал собеседник агентства.

В региональном управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что причины отравления детей пока не установлены. "Результаты исследований мы должны получить в ближайшее время", — отметили в ведомстве.