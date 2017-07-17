В Кемерово поймали "серийного поджигателя" электрощитков

КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов электрических щитков в подъездах, из-за которых с марта случились пожары в нескольких общежитиях и жилых домах, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
"Все преступления совершались в вечернее или ночное время по одной и той же схеме. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний житель Белово (город находится в 124 километрах от Кемерово)", — сказали в полиции.
Как выяснили правоохранители, молодой человек заходил в подъезды жилых домов, поджигал оборудование в электрических щитках и скрывался. Уже установлена его причастность как минимум к семи поджогам.
"Преступления злоумышленник совершал из хулиганских побуждений, а после со стороны наблюдал за работой пожарных. Подозреваемый стал фигурантом семи уголовных дел", — уточнили в ГУМВД.
Максимальные санкции инкриминируемой ему статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.