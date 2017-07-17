В Кемерово поймали "серийного поджигателя" электрощитков

КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов электрических щитков в подъездах, из-за которых с марта случились пожары в нескольких общежитиях и жилых домах, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, пожары происходили на территории Заводского района города. По заключению специалистов, во всех случаях причиной возгорания стал поджог электрощитков. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

"Все преступления совершались в вечернее или ночное время по одной и той же схеме. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний житель Белово (город находится в 124 километрах от Кемерово)", — сказали в полиции.

Как выяснили правоохранители, молодой человек заходил в подъезды жилых домов, поджигал оборудование в электрических щитках и скрывался. Уже установлена его причастность как минимум к семи поджогам.

"Преступления злоумышленник совершал из хулиганских побуждений, а после со стороны наблюдал за работой пожарных. Подозреваемый стал фигурантом семи уголовных дел", — уточнили в ГУМВД.

Максимальные санкции инкриминируемой ему статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.